Giuseppe Conte | Così convinsi l’Europa a non punire l’Italia

Dopo la conclusione dell’eurosummit, Giuseppe Conte ha dichiarato di aver convinto l’Europa a non punire l’Italia. Concluso l’incontro, ha affermato di sapere che la vicenda non si sarebbe fermata e che ci sarebbero state altre sfide da affrontare con l’establishment europeo. Le sue parole si riferiscono alle trattative e alle tensioni che si sono susseguite durante e dopo la riunione.

Conte Concluso l’eurosummit, tornammo a casa. Sapevo che non sarebbe finita lì, che l’establishment europeo ci avrebbe sotto­posto ad altre, difficili sfide. Puntualmente, nell’autunno del 2018, approssimandosi la manovra economica, iniziarono a correre voci sul fatto che la Commissione europea avrebbe avviato nei confronti dell’Italia una procedura di infrazione per deficit eccessivo. Ero ben consapevole del rischio che correvamo: una procedura di infrazione contro l’Italia non solo ci avrebbe esposto a sanzioni (.). Sarebbe stata anche un’umiliazione (.). Presi il telefono e chiamai il presidente Juncker (.). Avvertii freddezza all’altro capo del telefono.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Giuseppe Conte: "Così convinsi l’Europa a non punire l’Italia" Putin, Giuseppe Conte lo ha detto davvero: così cambia tuttoIn certi appuntamenti politici l’aria cambia in pochi secondi: basta una frase, detta nel momento giusto, per spostare equilibri che sembravano... Leggi anche: L’Europa si prepara a punire gli ungheresi