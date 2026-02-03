Cuore Gialloblù torna su Teleclubitalia | ogni martedì la voce dei tifosi del Giugliano

Questa sera torna in diretta su Teleclubitalia “Cuore Gialloblù”, la trasmissione dedicata ai tifosi del Giugliano Calcio. Ogni martedì, i tifosi possono ascoltare le loro voci e condividere le emozioni legate alla squadra. La trasmissione, che è un punto di riferimento per gli appassionati, riprende dopo una pausa e si prepara a raccogliere le storie e le opinioni di chi vive con passione il calcio locale.

Questa sera torna in onda "Cuore Gialloblù", la storica trasmissione dedicata ai tifosi del Giugliano Calcio, in diretta su Teleclubitalia, canale 77. L'appuntamento è fissato per oggi martedì 3 febbraio alle ore 21.10 e sarà settimanale, con la consueta messa in onda anche su web, social e app ufficiale di Teleclubitalia. Da quest'anno "Cuore Gialloblù" si arricchisce di una collaborazione ufficiale con il Giugliano Calcio, rafforzando il legame tra la squadra, la città e i tifosi. Un progetto che punta a raccontare da vicino il mondo gialloblù, dando voce ai protagonisti dentro e fuori dal campo.

