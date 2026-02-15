Padre di famiglia stroncato dalla malattia | Alessandro Poli aveva 50 anni

Alessandro Poli, 50 anni, è morto a causa di una grave malattia che lo aveva colpito negli ultimi mesi. La sua scomparsa arriva a poche settimane dal suo compleanno e ha lasciato un grande vuoto tra amici e parenti. La famiglia dell’uomo si prepara a celebrare il suo ricordo in un momento difficile.

Si è spento a un mese dal suo cinquantesimo compleanno Alessandro Poli, lasciando un vuoto profondo nella sua famiglia e nell’intera comunità di Bovegno. Una malattia lo ha strappato all’affetto dei suoi cari. Operaio in un'azienda di automotive di Gardone Val Trompia, Alessandro era appassionato di tiro con l’arco. In paese in molti lo descrivono come un uomo semplice e generoso. "Caro Alessandro, mi rimarrà indelebile il ricordo della tua umanità e intraprendenza", scrive un amico. E ancora: "Ragazzo semplice, umile". Tra i messaggi affidati ai social anche parole cariche di affetto: "Avevano bisogno di un angelo buono, umile e sincero nel laboratorio del Paradiso.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

