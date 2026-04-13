Giorgia Meloni e la madre di tutte le giravolte

Negli ultimi mesi si sono intensificate le discussioni sulle politiche di sicurezza adottate in Italia e in Europa, con un aumento delle posizioni che privilegiano approcci più aggressivi. Le decisioni prese in questo ambito hanno suscitato reazioni diverse e contribuito a un clima di crescente tensione internazionale. La situazione attuale appare caratterizzata da un generale spostamento verso interventi più duri, mentre il contesto globale si configura come instabile e complesso.

Una nuova primavera Il 14 aprile, in libreria il nuovo libro del leader del M5s ed ex-presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. In anticipazione, un estratto sulle politiche belliciste italiane ed europee Una nuova primavera Il 14 aprile, in libreria il nuovo libro del leader del M5s ed ex-presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. In anticipazione, un estratto sulle politiche belliciste italiane ed europee Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4€, dona oggi.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Giorgia Meloni e la madre di tutte le giravolte Leggi anche: Giorgia Meloni affonda Pd e M5s: tutte le ipocrisie della sinistra Conte leader indiscusso… dei voltaggabana: tutte le giravolte di “Giuseppi”, che ora torna a flirtare con gli UsaQuando si parla di coerenza, non viene subito in mente il nome di Giuseppe Conte. ANNA, LA MADRE DELLE MELONI Argomenti più discussi: Giorgia Meloni nel Golfo: Se la crisi peggiora, a rischio l'energia necessaria anche in Italia'; Visita del Presidente Meloni in Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi Uniti; Meloni negli Emirati: Necessario riaprire Hormuz; Meloni nel Golfo Persico, missione in Arabia, Emirati e Qatar. Il nodo degli approvvigionamenti energetici e le misure. Le parole della premier Giorgia Meloni mdst.it/47YRXMV - facebook.com facebook Giorgia Meloni sul far della sera dichiara "inaccettabili" le parole di Trump x.com