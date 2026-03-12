Giorgia Meloni ha criticato il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, evidenziando le contraddizioni all’interno della sinistra italiana. Durante un intervento pubblico, ha ricordato di aver proposto alle opposizioni una collaborazione condivisa su questioni di interesse nazionale, come la gestione della guerra nel Golfo Persico. La politica di Meloni si concentra sulla necessità di un fronte comune in momenti cruciali.

Giorgia Meloni ci ha provato. Ha proposto alle opposizioni una politica bipartisan, almeno per le grandi scelte a difesa dell’interesse nazionale, durante la guerra nel Golfo Persico. Le ha invitate a discuterla insieme «tutte le volte che sarà necessario», a partire da oggi, a palazzo Chigi. Le opposizioni hanno respinto l’offerta. Finale, in tutti i sensi, la frase con cui la premier ha concluso la replica serale a Montecitorio: «Sono molto contenta di essere diversa da voi». Era rivolta ai Cinque Stelle, dopo che quelli l’avevano accusata di asservimento agli Stati Uniti per aver detto, davanti all’attacco contro l’Iran, che «siamo preoccupati, ma soprattutto vigili. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Giorgia Meloni affonda Pd e M5s: tutte le ipocrisie della sinistra

Articoli correlati

Galeazzo Bignami affonda Pd e M5s: "Temo che questo affascini ancora la sinistra"La posizione di Giorgia Meloni sull'attacco all'Iran è quella "di tutti i leader europei.

Leggi anche: Giorgia Meloni e il volto dell'angelo? Come liquida le paranoie della sinistra

Altri aggiornamenti su Giorgia Meloni

Temi più discussi: Sondaggi politici, tra Iran e referendum affonda Fratelli d’Italia: recuperano Pd e M5s; Meloni, la Camera approva la risoluzione di maggioranza | Libero Quotidiano.it; Schlein a DiMartedì, fango su Meloni: Non premier ma commentatrice. Spero che... | Libero Quotidiano.it; Sondaggi politici tra Iran e referendum affonda Fratelli d’Italia | recuperano Pd e M5s.

Meloni: Pd strabico sugli Usa. E salta subito il 'tavolo con le opposizioni'Via libera dell'Aula della Camera alla risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni della premier Giorgia Meloni in Aula su Iran e Consiglio Ue. I sì sono stati 196, 122 i no e 3 gli astenuti. Inizi ... ansa.it

Giorgia Meloni in Parlamento: Iran, guerra fuori dal diritto internazionale. Il Pd: Governo inadeguatoIl contesto, secondo Meloni, è quello di un sistema internazionale in crisi in cui le minacce diventano sempre più spaventose e si moltiplicano gli interventi unilaterali condotti fuori dal perimetro ... notizie.com

Giorgia Meloni aveva promesso di ELIMINARE le accise su benzina e gasolio. Ora dice di averle ALLINEATE. In Senato le ho dimostrato che lei le ha AUMENTATE. Ecco perché non viene volentieri in Parlamento. Perché quando Giorgia si confronta con noi i x.com

Diciamocelo. Non avevamo grandi aspettative sul discorso di Giorgia Meloni. In Parlamento, oggi, sulle guerre in corso doveva prendere una posizione netta. Dire poche, semplici, parole. “L’Italia si schiera dalla parte del diritto internazionale, senza se e senz facebook