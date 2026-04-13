GF Vip svolta inattesa | Mussolini Volpe ed Elia unite contro i bimbiminkia

Nel corso di una recente puntata del reality show, Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Adriana Volpe si sono ritrovate a collaborare, sorprendendo il pubblico con un'alleanza inattesa. Le tre donne hanno discusso di un piano comune rivolto ai giovani partecipanti, criticati per il loro comportamento e per alimentare tensioni all’interno della trasmissione. La riunione ha mostrato un fronte compatto contro alcuni atteggiamenti dei concorrenti più giovani.

Alessandra Mussolini e Antonella Elia sorprendono tutti con una tregua inaspettata. Insieme ad Adriana Volpe preparano una strategia contro i giovani, accusati di alimentare tensioni restando nell'ombra. Clamoroso cambio di scenario nella casa del Grande Fratello Vip 8. Dopo settimane di tensioni e scontri accesi, Alessandra Mussolini e Antonella Elia sembrano aver deposto l'ascia di guerra, sorprendendo pubblico e coinquilini. Le due protagoniste, tra le più discusse di questa edizione condotta da Ilary Blasi, si sono rese protagoniste di confronti durissimi che hanno animato le dirette e acceso il dibattito anche fuori dalla Casa. Tuttavia, nelle ultime ore qualcosa è cambiato.🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - GF Vip, svolta inattesa: Mussolini, Volpe ed Elia unite contro "i bimbiminkia" Gf Vip, lite in Casa, Alessandra Mussolini vs Adriana Volpe ed Antonella Elia dal pianto isterico | VIDEOAntonella Elia si è messa a piangere disperata nella Casa del Gf Vip dopo una provocazione da parte di Alessandra Mussolini Con il passare dei giorni... Alessandra Mussolini tra i concorrenti del Gf Vip senza Signorini, il cast da Adriana Volpe ad Antonella EliaIl cast dei concorrenti della nuova edizione del Gf Vip, senza Alfonso Signorini e con Ilary Blasi alla conduzione, è stato svelato ufficialmente.