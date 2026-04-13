Garanzia Kasko | quando conviene aggiungerla alla polizza auto o moto

Da tpi.it 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La decisione di includere la garanzia Kasko nella copertura assicurativa di un'auto o di una moto dipende da vari fattori, tra cui il valore del veicolo e l'esposizione ai rischi di incidenti o danni. Questa copertura aggiuntiva può coprire i danni provocati a se stessi e al proprio veicolo in caso di collisione o incidente, offrendo una protezione più completa rispetto alla sola responsabilità civile. La scelta varia in base alle esigenze individuali e alle condizioni del mercato assicurativo.

La scelta della polizza per il proprio veicolo non è un semplice adempimento burocratico, ma una valutazione strategica basata sul valore del mezzo e sul rischio stradale. Mentre la Responsabilità Civile obbligatoria copre esclusivamente i danni causati a terzi, restano a carico del proprietario i costi per i danni subiti dal proprio veicolo in caso di sinistro con colpa o incidente autonomo. In questo contesto, l’ assicurazione kasko rappresenta la soluzione principale per chi desidera tutelare l’integrità del proprio investimento, sia esso a due o quattro ruote. Analizzare il funzionamento di questa garanzia accessoria permette di valutare correttamente il rapporto tra il premio versato e l’effettiva protezione del capitale, garantendo una copertura efficace contro gli imprevisti economici più rilevanti.🔗 Leggi su Tpi.it

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