Garanzia Kasko | quando conviene aggiungerla alla polizza auto o moto

La decisione di includere la garanzia Kasko nella copertura assicurativa di un'auto o di una moto dipende da vari fattori, tra cui il valore del veicolo e l'esposizione ai rischi di incidenti o danni. Questa copertura aggiuntiva può coprire i danni provocati a se stessi e al proprio veicolo in caso di collisione o incidente, offrendo una protezione più completa rispetto alla sola responsabilità civile. La scelta varia in base alle esigenze individuali e alle condizioni del mercato assicurativo.

La scelta della polizza per il proprio veicolo non è un semplice adempimento burocratico, ma una valutazione strategica basata sul valore del mezzo e sul rischio stradale. Mentre la Responsabilità Civile obbligatoria copre esclusivamente i danni causati a terzi, restano a carico del proprietario i costi per i danni subiti dal proprio veicolo in caso di sinistro con colpa o incidente autonomo. In questo contesto, l’ assicurazione kasko rappresenta la soluzione principale per chi desidera tutelare l’integrità del proprio investimento, sia esso a due o quattro ruote. Analizzare il funzionamento di questa garanzia accessoria permette di valutare correttamente il rapporto tra il premio versato e l’effettiva protezione del capitale, garantendo una copertura efficace contro gli imprevisti economici più rilevanti.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Garanzia Kasko: quando conviene aggiungerla alla polizza auto o moto Assicurazione auto: guida completa RC, Kasko e garanzie?L’assicurazione auto RC è obbligatoria in Italia e costa in media 400-600 euro all’anno. Pneumatici auto su internet: ecco perché costano meno (e quando conviene acquistarli)Il gommista di fiducia propone un preventivo da 480 euro, ma online lo stesso treno di gomme ne costa 320.