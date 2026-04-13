Gambettola come Rio Migliaia in centro per la sfilata notturna

Sabato sera a Gambettola si è svolta una sfilata notturna che ha attirato migliaia di persone nel centro della città. L’evento ha richiamato l’atmosfera delle feste di strada brasiliane, con un corteo colorato e vivace. La manifestazione, oltre a essere una novità per la zona, ha visto partecipanti di diverse età e ha coinvolto numerosi cittadini e visitatori. La serata si è conclusa con un grande spettacolo di luci e musica.

Gambettola come Rio. Sabato sera è andata in scena una manifestazione spettacolare, unica nel suo genere qui in Romagna, che si richiama un po’ a quelle feste in strada del carnevale brasiliano. La sfilata in notturna è davvero uno spettacolo da vivere, migliaia di persone, soprattutto giovani e giovanissimi hanno fatto festa fino all’una di notte con musica, balli in strada, birra, coriandoli, caramelle e palloni. Nelle strade del centro, sui marciapiedi e nei balconi delle case si è vissuta una atmosfera di allegria coinvolgente: musica sparata dai carri mascherati, gli incitamenti degli speaker sul palco, le canzoni e i balli di caraibici di Betobahia, la musica anche dai bar con le loro consolle e dj.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gambettola come Rio. Migliaia in centro per la sfilata notturna Secondo appuntamento con il carnevale della Romagna: a Gambettola tutto pronto per la sfilata notturnaUna delle manifestazioni più longeve e identitarie d’Italia torna ad accendere il centro storico di Gambettola per il secondo dei tre appuntamenti in...