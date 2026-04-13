Meta sta lavorando a una versione dell'intelligenza artificiale di Mark Zuckerberg progettata per comunicare con i dipendenti al suo posto. La società sta puntando a integrare questa tecnologia nel processo di riorganizzazione interna, che vede l'IA come elemento centrale. La creazione di questa versione virtuale dell'amministratore delegato fa parte di un progetto più ampio per sviluppare strumenti di intelligenza artificiale capaci di sostituire o supportare le funzioni di leadership.

Meta sta sviluppando una versione basata sull'intelligenza artificiale di Mark Zuckerberg in grado di interagire con i dipendenti al posto suo, nell'ambito della spinta a riorganizzare la società intorno all'IA. Lo riporta il Financial Times citando alcune fonti, secondo le quali Zuckerberg è impegnato in prima linea nell'addestramento e nei test della sua versione IA, con la quale punta a fare sentire i dipendenti più vicini al fondatore del colosso.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ft, 'Meta lavora a una versione IA di Zuckerberg per interagire con lo staff'

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