Fratelli d’Italia addio a sorpresa | il deputato rompe e annuncia una conferenza Dirò la verità

Un deputato, riconosciuto come uno dei volti più noti del centrodestra in Sicilia, ha annunciato la sua uscita da Fratelli d’Italia e il passaggio al gruppo Misto alla Camera. La decisione è stata comunicata attraverso una conferenza stampa, durante la quale ha promesso di fornire chiarimenti sulla sua scelta. La notizia ha suscitato sorpresa tra i membri della maggioranza e ha attirato l’attenzione dei media parlamentari.

Un nuovo scossone attraversa la maggioranza e finisce sotto i riflettori di Montecitorio. Un deputato considerato per anni tra i volti più riconoscibili del centrodestra in Sicilia ha ufficializzato l’uscita da Fratelli d’Italia e l’adesione al gruppo Misto alla Camera. La scelta, comunicata con toni istituzionali, apre ora una fase di attesa: l’ex esponente del partito ha infatti annunciato un incontro con la stampa per spiegare pubblicamente le ragioni della rottura. L’annuncio della conferenza stampa, fissata a Montecitorio in un orario indicato con precisione, viene letto negli ambienti parlamentari come il segnale della volontà di chiarire la vicenda senza mediazioni.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it “Utilizzate anche il solito sistema clientelare”: la campagna per il Sì del deputato di Fratelli d’Italia“Affrontiamo questa settimana di campagna elettorale, avete gli argomenti per poter discutere ma se non dovesse servire, utilizzate anche il solito... Carlomagno, il fratello Davide rompe il silenzio dopo la lettera d’addio dei genitori: verità strazianteNei giorni successivi al femminicidio di Federica Torzullo, la vicenda si è trasformata in un dramma che travolge tre famiglie, una comunità intera e...