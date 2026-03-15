Durante la campagna elettorale, un deputato di Fratelli d’Italia ha rivolto un messaggio ai sostenitori, invitandoli a discutere con argomenti o, in mancanza, a ricorrere al cosiddetto sistema clientelare. Ha aggiunto che, se qualcuno non crede in questa strategia, può semplicemente fare un favore. Le sue parole sono state rivolte pubblicamente nel corso di questa settimana di campagna.

“Affrontiamo questa settimana di campagna elettorale, avete gli argomenti per poter discutere ma se non dovesse servire, utilizzate anche il solito sistema clientelare: non ci credi, beh fammi questo favore. Perché tu sei mio cugino, perché io ti ho fatto questo favore. Aiutami per quest’altra questione perché io te ne ho fatti già tanti”. A rivolgersi così a dirigenti e simpatizzanti meloniani di Genzano di Lucania, in provincia di Potenza, è stato il deputato di Fratelli d’Italia Aldo Mattia, ospite di un incontro a sostegno del “sì” al referendum costituzionale di domenica e lunedì prossimi. “Utilizziamo anche questi mezzi. Perché dobbiamo vincere questa battaglia”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Utilizzate anche il solito sistema clientelare”: la campagna per il Sì del deputato di Fratelli d’Italia

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