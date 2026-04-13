Forest bathing | cos’è e dove farlo in Italia

Con l’arrivo della bella stagione, molte persone si dedicano a attività all’aperto, tra cui il cosiddetto “forest bathing”. Questa pratica, nata in Giappone, consiste nel immergersi nella natura e trascorrere del tempo tra gli alberi. In Italia, si trovano numerosi parchi e aree verdi dove è possibile praticarla, offrendo un’alternativa per rilassarsi e connettersi con l’ambiente naturale.

Quando arriva la bella stagione, è possibile che un amico o un’amica propongano l’ennesima attività all’aria aperta, come il forest bathing. Tuttavia ci sono un po’ di dubbi da sgombrare subito: innanzi tutto non si tratta di un’attività che si esplica solo in primavera o in estate (ovviamente con le dovute accortezze), e in secondo luogo non si tratta semplicemente di un’attività fisica. Si tratta di benessere a tuttotondo, benessere che coinvolge anche la mente oltre al corpo. Scopriamo allora cos’è il forest bathing e quali benefici porta con sé. Che cos’è il forest bathing e significato del termine. Il forest bathing ha diversi nomi. Ne esiste perfino uno in italiano: silvoterapia.🔗 Leggi su Robadadonne.it

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Hai mai praticato il Forest bathing Ecco cos'è e dove farlo in Italia

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