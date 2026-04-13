Fermo a due settimane dalla scadenza i candidati restano cinque | il punto

A due settimane dalla scadenza per la presentazione delle candidature, il numero di candidati alle prossime elezioni amministrative rimane stabile a cinque. Nel frattempo, è stata annunciata l'esclusione di una lista collegata al movimento civico Ricostruire Fermo, che quindi non parteciperà alle consultazioni del 24 e 25 maggio. Le procedure si avvicinano alla conclusione e le liste ufficiali sono ancora in fase di definizione.

Non sarà in corsa alle amministrative del 24 e 25 maggio una lista che fa capo al movimento civico Ricostruire Fermo. Alla fine, la decisione è stata presa: "Non saremo complici del declino. Una città troppo narcotizzata dal clientelismo. Continueremo la nostra battaglia fuori dai giochi di palazzo". E’ quanto hanno comunicato i promotori di questo movimento che, nelle scorse settimane, avevano lanciato un appello ai cittadini fermani chiedendo di diventare protagonisti di un progetto basato su temi precisi. Si erano dati un lasso di tempo per verificare questa disponibilità ma, alla fine, "dobbiamo prendere atto di una risposta popolare troppo debole rispetto ai nostri cinque punti qualificanti che riteniamo gli unici pilastri in grado di arrestare il declino morale ed economico del territorio".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fermo, a due settimane dalla scadenza i candidati restano cinque: il punto Centrodestra, la Pasqua non porta “pace”: restano due candidatiTempo di lettura: 2 minutiAd Avellino il centrodestra prova a mostrarsi unito, ma la realtà racconta tutt’altro. Leggi anche: Pendolari brianzoli restano a terra: per due settimane il Besanino si ferma (ancora)