Febbre Dengue caso accertato in città | scatta la disinfestazione

Nella città è stato confermato un caso di Dengue proveniente dall’estero, portando le autorità locali a intervenire con una disinfestazione straordinaria. L’intervento si svolgerà nei prossimi giorni nella zona di via Monte Suello, con operazioni programmate per martedì, mercoledì e giovedì. La decisione è stata presa dopo una segnalazione dell’Ats, al fine di prevenire eventuali ulteriori diffusioni della malattia.

Un caso di Dengue importato dall’estero fa scattare le misure di prevenzione in città. Il Comune di Brescia, su segnalazione di Ats, ha disposto un intervento straordinario di disinfestazione nella zona di via Monte Suello, in programma nelle giornate di martedì 14, mercoledì 15 e giovedì 16.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Virus Dengue, preoccupazione in Toscana. Scatta la disinfestazioneErano appena rientrati da un viaggio nel sud-est asiatico quando, tornati in Toscana, un uomo e una donna hanno accusato sintomi sospetti: malessere,... Argomenti più discussi: ? Disinfestazione urgente per un caso di febbre Dengue: ecco dove e quando; Febbre Dengue, caso accertato in città: scatta la disinfestazione; Caso accertato di febbre da Dengue: da domani la disinfestazione; Caso accertato di febbre da Dengue in via Monte Suello: intervento di disinfestazione dal 14 al 16 aprile, le vie interessate e le norme da seguire. CONCLUSO IL PROGETTO di contrasto alla febbre Dengue a Timor! Due villaggi dell'isola di Atauro, nel lontano stato di Timor Est, sono stati supportati nella lotta alla febbre dengue con azioni di formazione e informazione alla comunità, attività di disinfestazi - facebook.com facebook