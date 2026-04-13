False apparenze è un film del 2025 che va in onda oggi, 13 aprile 2026, su TV8. Protagonista della trama è Olivia, una giovane donna che vuole farsi strada in un noto studio legale, cercando di allontanarsi dal suo influente papà. Il film è ispirato a eventi reali. False apparenze su TV8: riassunto trama completa. Leggi anche: Night of the Hunted – La caccia come finisce: spiegazione finale. Il film inizia con una donna che, nella sua auto, sta parlando al telefono con la sua banca e cerca di annullare un bonifico bancario. Ma ecco che qualcuno, che si trova nascosto nel sedile posteriore, la aggredisce. Conosciamo poi Olivia, la quale lavora in un ufficio e ha appena ottenuto una promozione.🔗 Leggi su Latuafonte.com

© Latuafonte.com - False apparenze (2025) come finisce: spiegazione del finale

Omicidio Al Faro (2025) come finisce: spiegazione del finaleOmicidio Al Faro è un film thriller del 2025 che va in onda su TV8 oggi, 9 marzo 2026.

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