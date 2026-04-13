Il tecnico del Como, Cesc Fabregas, ha ricevuto il Premio Bearzot, diventando il primo allenatore straniero a essere insignito di questo riconoscimento. Durante la cerimonia, ha salutato l’Italia, manifestando gratitudine per il premio ricevuto. La premiazione si è svolta di recente, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. Fabregas ha dedicato il riconoscimento al suo percorso nel campionato italiano e alle persone con cui lavora.

Il tecnico del Como Cesc Fabregas ha vinto il Premio Bearzot ed è il primo allenatore straniero a riceverlo. Parlando di futuro, ha sottolineato che sarebbe molto difficile per lui continuare ad allenare in Italia dopo l’esperienza con i lariani. Le parole di Fabregas. “ Allenare un altro club italiano? La vedo molto difficile. Sono molto attaccato e coinvolto nel Como. È vero che che l’anno scorso ho avuto dei contatti ma ho deciso di restare perché amo questa realtà. Sono molto contento di quello che posso fare e di quello che facciamo al Como. Il progetto è molto importante. Lo dico, non voglio sembrare presuntuoso, ma faccio questo lavoro solo per passione.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Fabregas ritira il premio Bearzot e comincia a salutare l’Italia

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