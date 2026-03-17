Gabriele Gravina, presidente della FIGC e della giuria del Premio Bearzot, ha partecipato a una conferenza stampa dedicata all’evento. Durante l’incontro, ha commentato il premio assegnato a Cesc Fàbregas, definendolo “un simbolo generazionale”. Gravina ha ricordato l’importanza di ritrovarsi ogni anno per celebrare la figura di Enzo Bearzot, sottolineando l’onore di presentare un riconoscimento che si rinnova nel tempo.

Gabriele Gravina, Presidente Figc e Presidente della Giuria, ha parlato nel corso della conferenza del Premio Bearzot: “Per noi è sempre un grande onore ritrovarci qui di anno in anno per presentare un premio speciale e onorare una personalità straordinaria come Enzo Bearzot. La nostra Federazione insieme all’US Acli ha il dovere di coltivarne la memoria e tramandarne i valori che Enzo ha rappresentato, il suo grande amore per il nostro sport e in questo mi sento particolarmente onorato, avendo condiviso alcuni anni con lui come suo vice presidente. Il premio a Cesc Fabregas lo definirei un simbolo generazionale, ho avuto il piacere di incontrarlo diverse volte, apparentemente divisivo per il suo modo di essere ma lo considero assolutamente moderno. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Gravina: “Il premio Bearzot a Cesc Fabregas lo definirei un simbolo generazionale”

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