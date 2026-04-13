Enrica Bonaccorti Renato Zero e la figlia Verdiana insieme un mese dopo la morte | il gesto

Un mese dopo la morte di Enrica Bonaccorti, avvenuta il 12 marzo 2026, si sono riuniti Renato Zero e la figlia Verdiana. La presenza dei due al suo funerale ha attirato l’attenzione dei media, che hanno riportato il gesto come un segno di affetto e rispetto nei confronti dell’artista scomparsa. La cerimonia si è svolta in modo riservato, con pochi partecipanti, in un momento di intimità familiare.

La scomparsa di Enrica Bonaccorti, avvenuta il 12 marzo 2026, ha lasciato un vuoto profondo nel mondo dello spettacolo italiano. A distanza di settimane, il suo ricordo continua a farsi spazio nei cuori di chi l’ha conosciuta, tra affetto sincero e memoria condivisa di una carriera lunga e brillante. Tra le persone più legate a lei c’è Renato Zero, che non ha mai nascosto quanto quel rapporto fosse speciale. Non un semplice legame professionale, ma qualcosa di più profondo, costruito negli anni e capace di attraversare il tempo senza mai indebolirsi. “Una cosa terribile”. Brutto momento per Gemma Galgani, un malore Enrica Bonaccorti, il gesto di Renato Zero e la figlia un mese dopo.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Enrica Bonaccorti, il gesto di Renato Zero con la figlia Verdiana a un mese dalla scomparsaLa scomparsa di Enrica Bonaccorti, avvenuta il 12 marzo 2026, ha lasciato un vuoto che ancora oggi fatica a trovare spazio per essere colmato. Un mese dalla morte di Enrica Bonaccorti, Renato Zero abbraccia la figlia Verdiana: “L’amore deve vivere”Renato Zero ha interrotto il suo concerto ieri sera della data a Bari del Tour "L'Ora Zero" per scendere in platea e abbracciare Verdiana Bonaccorti,... Enrica Bonaccorti, i funerali: il messaggio di Renato Zero e la folla. La figlia Verdiana ringrazia