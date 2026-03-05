Corpi gesti spazio | il noto diventa arte | le opere di Emma Ciceri all’oratorio di San Lupo

Il Museo Bernareggi apre giovedì 5 marzo una mostra dedicata all’artista Emma Ciceri presso l’Oratorio di San Lupo. La mostra include tre video installazioni e un’opera ambientale collocata nel sotterraneo, tutte incentrate sulla rappresentazione di corpi, gesti e spazio. L’esposizione presenta le opere di Ciceri, creando un percorso visivo e sensoriale attraverso le sue creazioni artistiche.

LA MOSTRA. Giovedì 5 marzo il Museo Bernareggi inaugura all'Oratorio di San Lupo la personale dell'artista: tre video installazioni e un'opera ambientale nel sotterraneo. L'arte come strumento per riscoprire il mondo vicino, quello che abitualmente ignoriamo perché troppo familiare: dopo la scritta al neon ispirata a Etty Hillesum, accesa dallo scorso dicembre sulla facciata di Accademia Carrara, l'artista Emma Ciceri da giovedì 5 marzo, inaugurazione alle 18.30, entra con le sue opere negli spazi – così stratificati storicamente e architettonicamente - dell'Oratorio di San Lupo (via S. Tomaso 7). La personale di Ciceri è un appuntamento...