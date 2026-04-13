In vista delle elezioni per la presidenza della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Giovanni Malagò si prepara a incontrare i presidenti dei venti club di Serie A lunedì 20 aprile. Malagò è stato indicato come candidato dalla maggioranza dei club di massima divisione, ottenendo 18 sì su 20. Il candidato ha dichiarato di considerare l’appuntamento come un inizio di percorso esplorativo, sottolineando l’importanza del mandato ricevuto.

Lunedì 20 aprile è fissato l’incontro tra Giovanni Malagò e i 20 presidenti dei club di Serie A che lo hanno indicato come candidato alla presidenza della Figc. La Serie A vale il 18% alle elezioni del 22 giugno L’assemblea della Serie A ha espresso il proprio orientamento in vista delle elez.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Elezioni Figc, Malagò candidato indicato dalla serie A con 18 sì su 20, lui: “Mandato importante, inizio percorso esplorativo”

Giovanni Malagò candidato dalla Lega Serie A per la presidenza della FIGC: elezioni il 22 giugnoLe indiscrezioni della vigilia hanno trovato conferma, con la Lega Serie A che ha scelto Giovanni Malagò come candidato alla presidenza della FIGC in...

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