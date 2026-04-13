È fuori L’annuncio ufficiale della Rai sul conduttore | Non è nei palinsesti

La Rai ha comunicato ufficialmente che il conduttore non sarà presente nei prossimi palinsesti. L’annuncio, divulgato di recente, conferma che l’artista non è stato inserito nel palinsesto della programmazione futura. La notizia rappresenta una conferma di questa esclusione, dopo alcune indiscrezioni circolate nelle settimane precedenti. La decisione è stata resa nota dall’ente pubblico, che ha reso pubblica la sua posizione attraverso un comunicato ufficiale.

Arriva l’annuncio ufficiale della Rai sul possibile ritorno dello storico conduttore ed è subito doccia gelata. Nelle ultime ore il servizio pubblico è intervenuto per chiarire una notizia che si era diffusa rapidamente, mettendo fine alle indiscrezioni su un possibile ritorno in televisione con un nuovo programma su Rai3. La voce parlava di un format dal titolo ‘Le verità nascoste’, ma la stessa Rai ha deciso di precisare subito che, allo stato attuale, non esiste alcuna definizione né del progetto né della sua conduzione. Il clamoroso retroscena aveva trovato spazio su diverse testate nel giro di poche ore, contribuendo ad alimentare aspettative e dibattito.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Leggi anche: Stefano De Martino sarà il conduttore di Sanremo 2027: da Fiorello l'annuncio ufficiale del dg Rai Roberto Sergio “Lo chiudono”. Rai, il programma fuori dai palinsesti?Sono settimane decisive per il futuro della Rai, impegnata in una fase di profonda riflessione sui palinsesti della prossima stagione televisiva.