Draper guida Axel Arigato | nasce la sneaker tra tennis e street style
Il tennista britannico Draper si occupa della direzione creativa di Axel Arigato, portando al debutto una linea di sneaker che combina elementi di tennis e street style. Questa collaborazione rappresenta la prima volta che il marchio si associa con un atleta professionista per creare calzature. La collezione include diverse varianti di scarpe pensate per un pubblico che cerca stile e funzionalità.
Il tennista britannico Draper assume un ruolo di guida creativa per Axel Arigato, segnando il debutto del marchio nel mondo delle collaborazioni con atleti professionisti attraverso una linea di calzature dedicata. La partnership si concretizza in una capsule collection che vedrà la protagonista la sinergia tra le esigenze tecniche del tennis e l’estetica urbana, con un lancio previsto per la tarda primavera. L’annuncio vede il numero uno del tennis britannico entrare ufficialmente nei ranghi del brand come Creative Collaborator. Non si tratta di una semplice sponsorizzazione commerciale, ma di un coinvolgimento diretto nella genesi del prodotto.🔗 Leggi su Ameve.eu
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