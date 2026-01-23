Dove vedere in tv Musetti-Machac Australian Open 2026 | orario programma streaming

Domenica 24 gennaio, alle 00:30 ora italiana, si svolge il match tra Lorenzo Musetti e Tomas Machac, valido per il terzo turno degli Australian Open 2026. L'incontro sarà trasmesso in diretta TV e in streaming, consentendo agli appassionati di seguire la partita facilmente. Ecco tutte le informazioni su orario, programmazione e modalità di visione per non perdere questo appuntamento del torneo.

Sabato 24 gennaio (dalle 00:30 italiane) Lorenzo Musetti sarà protagonista della sfida di terzo turno degli Australian Open 2026 contro il ceco Tomas Machac. Il confronto andrà in scena sul campo della John Cain Arena e aprirà di fatto lo schedule in questo impianto. Un match che, come accaduto per le altre sfide previste domani, è stata anticipata di un’ora rispetto al solito per le alte temperature attese domani a Melbourne. Si prevedono 3738°C. Un fattore da considerare nella partita in questione. Musetti, vittorioso in maniera convincente nel derby contro Lorenzo Sonego, va in cerca di conferme contro un rivale che per caratteristiche potrebbe dargli dei problemi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Musetti-Machac, Australian Open 2026: orario, programma, streaming Dove vedere in tv Musetti-Collignon, Australian Open 2026: orario, programma, streamingLorenzo Musetti esordirà agli Australian Open 2026 martedì 20 gennaio. Dove vedere in tv Musetti-Sonego, Australian Open 2026: orario, programma, streamingPer seguire il match tra Musetti e Sonego agli Australian Open 2026, giovedì 22 gennaio, è possibile sintonizzarsi sui canali televisivi dedicati al tennis o utilizzare le piattaforme di streaming ufficiali. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Lazio-Como, dove vedere la partita in tv: gli orari; Dove vedere in tv Bologna-Celtic Glasgow e Roma-Stoccarda di oggi in Europa League; Dove vedere Inter-Pisa oggi in tv: si apre il 22esimo turno, diretta stasera alle 20:45; Dove vedere Bologna-Fiorentina in tv? Dazn o Sky, orario. Sci alpino oggi in TV, dove vedere il Super G maschile a Kitzbuhel: orari e programmaKitzbuhel sarà teatro delle gare di Coppa del Mondo in questo weekend. Si parte con il Super G, che scatterà alle ore 11:30 e si potrà seguire in diretta TV anche in chiaro. fanpage.it Dove vedere in tv Inter-Pisa, anticipo della 22ª giornata di serie AL'Inter ospita il Pisa a San Siro venerdì alle 20.45 per il primo anticipo della 22ª giornata. Chivu rilancia Bisseck in difesa pensando già al Borussia Dortmund del 28 gennaio ... corriere.it MondoAce È stato sicuramente un match carico di emozioni! Vedere due amici come Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego sfidarsi sul palcoscenico prestigioso degli Australian Open è sempre un'arma a doppio taglio per i tifosi, ma lo spettacolo non è mancato. - facebook.com facebook Come vedere in tv #Sinner, Musetti e Paolini dopo la rottura tra Sky e Discovery: cosa cambia per il tennis x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.