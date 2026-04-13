Dif apre il quinto concept store in aeroporto e guarda al futuro | in arrivo noleggio di e-bike e un ostello da 84 camere

Un nuovo concept store è stato aperto recentemente in aeroporto, segnando il quinto spazio di questo tipo in quella struttura. L’azienda ha annunciato inoltre due progetti in cantiere, uno dedicato al noleggio di e-bike e un altro che prevede l’apertura di un ostello con 84 camere. Questi sviluppi puntano ad ampliare ulteriormente l’offerta dell’azienda nella zona aeroportuale, senza specificare le date di realizzazione.

Dal taglio del nastro di un nuovo concept store in aeroporto a due progetti futuri che amplieranno ancora di più la galassia “ Dif ” a Orio al Serio. L’azienda di Azzano San Paolo, nata nell’ambito della distribuzione dei giornali, allarga i propri orizzonti e conferma la propria crescita associata a quella dello scalo, in una partnership di successo che prosegue a braccetto dal 1998. Con l’inaugurazione più recente, nella mattinata di lunedì 13 aprile, è salito a cinque il numero di difstore all’interno del “Caravaggio” (ai quali se ne aggiungono due ulteriori all’ospedale Papa Giovanni XXIII e uno alla stazione ferroviaria cittadina): un...🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Bike sharing in arrivo a Viterbo, come funziona il noleggio nelle nove stazioni Vobbia guarda al futuro: sentieri per e-bike e smart working nel nome di Claudio PaganoNon è solo una questione di asfalto o sentieri, ma di vita che resta e ritorna nell'entroterra.