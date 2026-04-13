Di Marzio Andisu | Enti Dsu protagonisti per territori Pnrr centrale per diritto a studio universitario

Gli enti Dsu sono più di 40 organismi pubblici che operano a livello territoriale o universitaria, con il compito di sostenere gli studenti meritevoli ma privi di risorse economiche. La loro attività si inserisce nel quadro delle iniziative previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), con l’obiettivo di garantire il diritto allo studio universitario. Questi enti rappresentano un punto di riferimento per favorire l’accesso all’università a studenti in condizioni di svantaggio.

(Adnkronos) – "Gli enti Dsu sono oltre 40 organismi pubblici che, a livello territoriale o di ateneo, danno corpo al principio costituzionale del sostegno alle chance degli studenti capaci e meritevoli anche se privi di sufficienti mezzi, e dunque in potenziale svantaggio competitivo. Erogano servizi preziosi: borse di studio, mense, residenze, conforto psicologico e altro.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Lauree abilitanti, orientamento pre-universitario, STEM e diritto allo studio tra le priorità del MUR nell’Atto di indirizzo 2026Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha pubblicato l’atto che orienta, per l’anno 2026, l’attività amministrativa e strategica del dicastero.