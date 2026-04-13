Della prima regista italiana resta pochissimo

Da ilpost.it 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Della prima regista italiana rimangono pochi lavori, nonostante abbia diretto circa centosessanta film, tra documentari e cortometraggi. La maggior parte delle sue opere sono state realizzate a Napoli, anche se ha girato anche in altre località. Le sue produzioni rappresentano una parte significativa della storia del cinema italiano degli inizi. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo alle sue attività o alle sue opere.

Elvira Notari girò centosessanta tra film, documentari e corti ambientati a Napoli, ma anche a causa della censura fascista quasi tutti sono perduti Elvira Notari fu la prima regista cinematografica italiana, nonché una delle prime al mondo e tra le più prolifiche. Tra il 1906 e il 1930, nel periodo d’oro del cinema muto, diresse una sessantina di lungometraggi ambientati a Napoli, più un centinaio di corti e documentari, eppure anche a causa della censura fascista oggi restano solo tre lungometraggi degli anni Venti – È piccerella, ’A santanotte e Fantasia ’e surdato – più due brevi documentari e pochi frammenti, per un totale di due ore e mezza di girato.🔗 Leggi su Ilpost.it

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