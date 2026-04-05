Tra poche settimane si terrà la prima semifinale dell’Eurovision 2026 nella Wiener Stadthalle di Vienna. L’evento si avvicina rapidamente, mentre il pubblico e gli addetti ai lavori seguono con attenzione i preparativi. La città si anima di attività in vista della manifestazione, che coinvolge artisti, organizzatori e fan provenienti da diversi paesi. L’attenzione si concentra sull’ordine delle esibizioni e sul programma delle prossime settimane.

Manca ancora qualche settimana al momento in cui le luci della Wiener Stadthalle si accenderanno ufficialmente, ma il fermento a Vienna è già palpabile. L’attesa per l’ Eurovision Song Contest 2026 sta entrando nella sua fase più calda: mentre i fan di tutta Europa iniziano a prenotare i voli e le delegazioni rifiniscono gli ultimi dettagli tecnici delle coreografie, la capitale austriaca si prepara a trasformarsi nel cuore pulsante del pop continentale. Nonostante il sipario non si sia ancora alzato, l’atmosfera che precede la kermesse è carica di aspettative, tra pronostici dei bookmaker e l’entusiasmo per un evento che promette di celebrare la musica sotto il segno dell’innovazione e della condivisione. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Manca pochissimo all’Eurovision 2026: ecco l’ordine della prima semifinale!

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