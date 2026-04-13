De Laurentiis lo ha promesso | il Napoli resterà competitivo nel 2026-27

Negli ultimi giorni si è diffusa la voce che il Napoli potrebbe ridimensionarsi nella stagione 2026-27, indipendentemente dalla presenza o meno dell’allenatore Antonio Conte sulla panchina. Il presidente del club ha comunque garantito che la squadra continuerà a essere competitiva anche in quell’anno. La discussione riguarda principalmente le strategie e le prospettive future del club, mentre non sono stati forniti dettagli specifici sui piani futuri.

? In Sintesi Da settimane si diffonde la tesi che il Napoli si ridimensionerà nella stagione 2026-27, a prescindere dalla presenza o meno di Antonio Conte in panchina. Una narrativa che ignora un dato preciso: il 4 aprile 2026, nel messaggio pasquale ufficiale pubblicato sul profilo SSC Napoli, il presidente Aurelio De Laurentiis ha garantito esplicitamente che “la gestione continuerà a essere virtuosa per consentirci di restare competitivi ai massimi livelli”. Non è uno slogan. È una promessa pubblica, firmata, indirizzata ai tifosi. Il contesto è quello di un club che deve rispettare — come tutti in Serie A — il rapporto del 70% tra stipendi, ammortamenti e ricavi.🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - De Laurentiis lo ha promesso: il Napoli resterà competitivo nel 2026-27 Leggi anche: Napoli, l’ULTIM’ORA di mercato cambia tutto! De Laurentiis lo ha ottenuto dalla Lega Serie A McTominay: De Laurentiis svela come ha conquistato davvero il NapoliScott McTominay ha conquistato De Laurentiis e il Napoli con una personalità che il presidente descrive come rara nel calcio moderno. DE LAURENTIIS se ne va così dopo Napoli-Juve 2-1