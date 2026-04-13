Dalla Luna a… Montecatini arrivano i big dello Spazio

Dal 20 al 24 aprile, Montecatini Terme ospiterà un evento dedicato agli esperti e appassionati del settore spaziale. La manifestazione prevede incontri, conferenze e mostre con figure di rilievo provenienti dal mondo dell’esplorazione spaziale e delle tecnologie legate allo spazio. La città si prepara ad accogliere professionisti e pubblico interessato, con un programma ricco di appuntamenti e opportunità di approfondimento.

Montecatini Terme (Pistoia), 13 aprile 2025 – Dalla Luna a. Montecatini. Dal 20 al 24 aprile 2026, la città termale diventerà il cuore della ricerca internazionale sullo spazio con la 24ª edizione dello Humans in Space Symposium (HIS 2026), uno dei più prestigiosi appuntamenti globali dedicati allo studio della presenza umana nello spazio, promosso dalla International Academy of Astronautics (IAA). Per la prima volta nella sua storia il Symposium approda in Italia, segnando un passaggio strategico nel panorama della “Space Economy” e delle scienze della vita applicate all’ambiente spaziale. Un hub globale tra scienza, industria e istituzioni.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dalla Luna a… Montecatini, arrivano i big dello Spazio Calciomercato Inter LIVE: Dalla Germania arrivano ben due indiscrezioni. Occhi puntati su un big per il centrocampodi Redazione Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Leggi anche: Gazzetta dello Sport: “Napoli, l’emergenza pesa meno: dalla panchina arrivano i jolly per Conte”