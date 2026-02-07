Gazzetta dello Sport | Napoli l’emergenza pesa meno | dalla panchina arrivano i jolly per Conte
L’emergenza al Napoli si fa sentire ancora, ma la squadra sembra aver trovato qualche soluzione in panchina. Con poche alternative, il tecnico Conte può contare su alcuni giocatori pronti a entrare in campo e dare una mano. La rosa corta resta un problema, ma i jolly arrivano e potrebbero fare la differenza nelle prossime partite.
"> L’emergenza resta, si vede e si sente, soprattutto osservando una panchina ancora corta. Ma oggi pesa meno rispetto a un mese fa. Il Napoli di Antonio Conte arriva a Genova con nuove armi da giocarsi in corsa, dopo settimane vissute tra infortuni a raffica e soluzioni di fortuna. Come ricorda la Gazzetta dello Sport, a gennaio l’allenatore azzurro fu costretto ad avanzare Di Lorenzo a tutta fascia inserendo un difensore centrale come Marianucci per cercare una svolta offensiva contro il Verona. Una fotografia estrema di un momento complicato. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
