CRISI DEL VINO | I SOLITI SOSPETTI

Questa mattina a Vinitaly, il Consorzio Tutela Morellino di Scansano ha organizzato l’incontro “Vino sotto esame”. L’evento ha visto la partecipazione di produttori, esperti e rappresentanti del settore vinicolo, che hanno discusso delle principali criticità legate alla produzione e alla distribuzione del vino. Durante l’incontro sono stati affrontati temi come le frodi, le certificazioni e le problematiche legate alla qualità del prodotto.

Questa mattina a Vinitaly, il Consorzio Tutela Morellino di Scansano ha ospitato “Vino sotto esame: diagnosi e terapia di un settore in mutamento”, evento annuale di oscarwine, organizzato dall’agenzia di comunicazione Cenacoli, che ha analizzato lo stato di salute del comparto con il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio, la senatrice Silvia Fregolent, vicepresidente della Commissione Agricoltura, il professor Massimo Ciccozzi, epidemiologo, e il dottor Roberto Gualtieri, esperto di Pronto Soccorso. Con l’occasione è stato festeggiato un anno dalla prima uscita della freepress cartacea di oscarwine che, nell’ultimo numero, affronta proprio i temi della tavola rotonda odierna, titolando nella cover “Crisi del Vino, i soliti sospetti”.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - CRISI DEL VINO: I SOLITI SOSPETTI Leggi anche: "I soliti sospetti": la storia cinque pregiudicati Vino, la Regione paga per non produrre: 10 milioni contro la crisi del settoreBando del Piano nazionale strategico per la campagna 2025/2026: contributi ai viticoltori che eliminano i grappoli non maturi per contenere l’offerta... Marriage certificate fake I was the mistress! I left, and now he’s gone mad searching for me.