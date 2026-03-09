I soliti sospetti | la storia cinque pregiudicati

I SOLITI SOSPETTI Con Kevin Spacey, Gabriel Byrne e Chazz Palminteri. Regia di Bryan Singer. Produzione USA 1995.Durata: 1 ora e 45 minuti LA TRAMA Cinque pregiudicati vengono ingaggiati da un misterioso capobanda per dare l'assalto a una nave carica di droga.Ma la nave è presidiata da una banda di mafiosi. Massacro. PERCHE' VEDERLO perché è uno dei migliori gialli di fine secolo. Una sceneggiatura splendida, un puzzle che si dipana inesorabilmente fino allo stupefacente finale.Unp dei top della carriera di Kevin Spacey. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

