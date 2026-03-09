I soliti sospetti | la storia cinque pregiudicati

I SOLITI SOSPETTI  Con  Kevin Spacey, Gabriel Byrne   e Chazz Palminteri.  Regia di  Bryan Singer. Produzione USA  1995.Durata:  1  ora e  45  minuti LA TRAMA  Cinque  pregiudicati  vengono ingaggiati  da  un  misterioso  capobanda per  dare  l'assalto a  una  nave  carica di  droga.Ma la nave è  presidiata da una banda  di mafiosi. Massacro. PERCHE' VEDERLO    perché  è  uno  dei  migliori  gialli  di   fine secolo. Una  sceneggiatura  splendida, un puzzle  che   si   dipana  inesorabilmente    fino  allo  stupefacente    finale.Unp  dei  top  della  carriera  di  Kevin Spacey. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

