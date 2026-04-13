Cresce l' attesa per il concorso interregionale ABI Professional | ecco tutte le gare

È in programma il concorso interregionale ABI Professional, dedicato alle sezioni Calabria e Puglia, che si terrà il 14 aprile presso l’Altafiumara Resort & Spa di Villa San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria. L’evento coinvolge il settore del bartending italiano e rappresenta un’occasione importante per i professionisti del settore. La gara si svolgerà in una location suggestiva, attirando partecipanti e appassionati provenienti dalle due regioni.