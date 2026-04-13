Cresce l' attesa per il concorso interregionale ABI Professional | ecco tutte le gare
È in programma il concorso interregionale ABI Professional, dedicato alle sezioni Calabria e Puglia, che si terrà il 14 aprile presso l’Altafiumara Resort & Spa di Villa San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria. L’evento coinvolge il settore del bartending italiano e rappresenta un’occasione importante per i professionisti del settore. La gara si svolgerà in una location suggestiva, attirando partecipanti e appassionati provenienti dalle due regioni.
Cresce l’attesa per il concorso interregionale Abi Professional - sezione Calabria e Puglia, un appuntamento imperdibile per il mondo del bartending italiano, che avrà luogo Il prossimo 14 aprile presso l’Altafiumara Resort & Spa di Villa San Giovanni (Reggio Calabria), incantevole cornice.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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