Perché vietare i social ai minori? Crepet | Perché crea danni cognitivi e relazionali A dirlo sono gli studi scientifici

Dopo l’Australia, che ha approvato una legge per vietare l’accesso ai social network ai minori di 16 anni, anche diversi Paesi europei stanno valutando interventi analoghi. Danimarca, Regno Unito e Spagna discutono misure più restrittive sull’età minima di accesso alle piattaforme digitali, mentre la Francia ha già compiuto un passo formale: la norma che vieta l’uso dei social agli under 15 ha ottenuto il via libera dell’Assemblea nazionale ed è ora all’esame del Senato. L'articolo .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Il deputato Squarta annuncia che presenterà un progetto di legge per vietare ai minori di 15 anni di iscriversi ai social network.

Paolo Crepet propone di bandire gli smartphone dalle aule almeno fino alla fine della terza media.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Blog | Il divieto dei social non illuda gli adulti: non risolve il problema e può diventare un boomerang; Vietare i social ai ragazzi è facile ma dovremmo imparare a stare veramente con loro; Niente social ai minori? Ma vietare e basta non funziona; Bullismo e social: perché vietare gli smartphone ai minori di 16 anni divide gli esperti.

Vietare i social ai ragazzi è facile ma dovremmo imparare a stare veramente con loroGli adolescenti stanno molto in rete perché è lì che accadono le cose. Mentre gli adulti sono sempre più distratti e presi dalle loro cose ... repubblica.it

Social e disturbi mentali negli adolescenti: perché l’algoritmo dovrebbe essere un caso di sanità pubblicaUn ampio studio francese torna a ribadire come, tra algoritmi manipolatori e rischi per la salute mentale, i social siano una sfida di sanità pubblica ... fanpage.it

In questa intervista a RaiNew Pomeriggio 24 Paolo Crepet e Pierluigi Paganini sulla proposta di vietare i social ai minori di 16 anni Grazie a Sara Mariani @saracesto youtube.com/watchv=cNrDmo… Il video è disponibile su Rai Play x.com

Siamo davvero sicuri che un “divieto” risolverà il problema dei minori sui social Ieri a "L’Aria che Tira" su La7, insieme a David Parenzo, Paolo Crepet e Simonetta Sciandivasci, abbiamo affrontato un tema molto discusso: la proposta di vietare i social agli un facebook