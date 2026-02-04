Durante la trasmissione di La7, Giuseppe Conte si è trovato in difficoltà quando è stata posta una domanda che non si aspettava. In diretta tv, l’ex presidente del Consiglio ha deciso di non rispondere, dicendo semplicemente:

Non si aspettava di certo questa domanda. E si è quindi trovato spiazzato in diretta televisiva. Giuseppe Conte è stato ospite a L'aria che tira, il programma di approfondimento politico di La7 condotto da David Parenzo. Il padrone di casa ha domandato al leader del Movimento Cinque Stelle ed ex presidente del Consiglio se nella rubrica del suo cellulare c'è ancora il numero di telefono di Vladimir Putin. Lui, da perfetto leguleio, ha tergiversato. " Il numero di Putin ce l'ha ancora sul telefono? ", gli ha chiesto David Parenzo. " Non rispondo, grazie. Io da quando non sono più Presidente del Consiglio non ho più parlato né con Putin, né con nessun altro, né con Trump. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Giuseppe Conte, la domanda che lo fa tremare: "Non rispondo, grazie"

Giuseppe Conte a Giorgia Meloni: Quanta ipocrisia!

