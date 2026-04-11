Lions Day Calabria 2026 tra prevenzione e sport Battaglia | Un messaggio concreto per il benessere

Questa mattina piazza De Nava è stata il cuore del Lions Day Calabria 2026, evento promosso dal Distretto Lions 108Ya, dedicato alle tematiche di prevenzione e sport. L'iniziativa ha trasformato lo spazio pubblico in un luogo di informazione e partecipazione, con attività volte a promuovere il benessere attraverso pratiche sportive e campagne di sensibilizzazione. La giornata ha visto la presenza di rappresentanti e volontari impegnati a diffondere un messaggio di attenzione alla salute.

"Una piazza trasformata in spazio di salute, informazione e partecipazione": è questo il volto del Lions Day Calabria 2026, che ha animato questa mattina piazza De Nava con una giornata interamente dedicata al binomio "sport e salute", grazie all’impegno del Distretto Lions 108Ya.L’iniziativa.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Lions Day 2026: screening gratuiti e prevenzione in tutta la CalabriaIl Distretto 108Ya Calabria del Lions International sta preparando il lancio ufficiale di un’iniziativa che promette di rivoluzionare l’approccio... Lions Day Calabria 2026, a Reggio una giornata di prevenzione e partecipazioneSarà una giornata dedicata alla salute, allo sport e alla comunità quella in programma sabato 11 aprile a Reggio Calabria, quando piazza De Nava...