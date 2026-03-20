Nel settore della difesa si fa spesso riferimento a una distinzione tra industrie completamente sovrane e quelle che lo sono solo in parte. Oltre all'operazione Leonardo-Idv, un elemento chiave da comprendere è il ruolo degli OEM, ovvero i produttori originali di apparecchiature. Questi ultimi svolgono un ruolo centrale nel mercato, influenzando le dinamiche tra aziende e potenze nazionali. La loro importanza oggi si riflette nella capacità di garantire autonomia e sicurezza strategica.

Nel settore della difesa c’è una distinzione, spesso sottovalutata, che separa le industrie realmente sovrane da quelle che lo sono solo parzialmente. Si tratta della capacità di progettare, produrre e integrare un sistema d’arma completo a partire dalle sue fondamenta. È la differenza tra un assemblatore sofisticato e un Original equipment manufacturer (un Oem, appunto). Per un Paese come l’Italia, tradizionalmente caratterizzato da catene di fornitura lunghe e non sempre interamente localizzate sul territorio nazionale, la questione non è secondaria ma tocca direttamente il grado di autonomia con cui lo Stato può equipaggiare le proprie Forze armate, rispondere a urgenze operative e negoziare con i propri partner internazionali. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Oltre l’operazione Leonardo-Idv. Cos’è un Oem e perché oggi è importante

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