Cosa si può portare e cosa è proibito | le regole per l' accesso in autodromo per il Wec

In vista della tappa mondiale di Endurance a Imola, l'autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari ha pubblicato le regole ufficiali per l'accesso durante l'evento. Sono state specificate le modalità di ingresso e i materiali ammessi, così come i divieti relativi a oggetti e comportamenti che potrebbero compromettere la sicurezza di partecipanti e spettatori. Le linee guida sono state stabilite per assicurare il rispetto delle norme e il corretto svolgimento della competizione.

In vista dell'attesa tappa mondiale Endurance a Imola questo fine settimana, l'autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari ha definito le linee guida rigorose per garantire la sicurezza e il regolare svolgimento della manifestazione. Il regolamento stabilisce con precisione cosa gli spettatori.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Sinner, Alcaraz e il braccialetto non più proibito: a cosa serve e perché da Indian Wells si può usareVi ricordate Carlos Alcaraz e Jannik Sinner “costretti” a togliersi quello che a tutti era sembrato un braccialetto hi tech durante gli Australian... Foglio rosa: cos’è, quanto dura, regole e cosa si può guidare?Il foglio rosa è il documento che autorizza a esercitarsi alla guida dopo aver superato l’esame di teoria.