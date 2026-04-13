Controlli ai distributori di carburante | scoperte 4 realtà irregolari

La Guardia di Finanza di Firenze ha avviato un piano di controlli straordinari su tutta la provincia, concentrandosi sui distributori di carburante. Durante le verifiche sono state riscontrate quattro realtà che presentavano irregolarità nelle operazioni di distribuzione. Le ispezioni continuano per verificare eventuali altre violazioni e garantire il rispetto delle normative vigenti nel settore.

FIRENZE – La Guardia di Finanza di Firenze stringe le maglie dei controlli sulla rete di distribuzione dei carburanti, dando il via a un piano straordinario di interventi su tutta la provincia. L’operazione, coordinata dal comando provinciale, nasce dalla necessità di tutelare i cittadini e l’economia legale in un momento storico segnato dalla forte instabilità dei prezzi energetici e dalle tensioni geopolitiche internazionali, fattori che rischiano di innescare fenomeni speculativi o vere e proprie frodi a danno dei consumatori. Le Fiamme Gialle hanno concentrato le ispezioni lungo le principali arterie stradali del territorio fiorentino, individuando finora quattro impianti di distribuzione dove sono state riscontrate irregolarità.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Controlli ai distributori di carburante: scoperte 4 realtà irregolari Frosinone. Controlli serrati sui distributori di carburante da parte della GdF. Scoperte 27 irregolarità e sequestrata una pompa di gasolioIl bilancio dell’attività ispettiva condotta dai finanzieri del Gruppo di Frosinone è significativo. Caro carburante, controlli serrati a Firenze: quattro irregolarità ai distributoriPrezzi dell’energia instabili e tensioni internazionali continuano a riflettersi sul costo dei carburanti.