Caro carburante controlli serrati a Firenze | quattro irregolarità ai distributori

A Firenze, le autorità hanno effettuato controlli approfonditi presso alcuni distributori di carburante, riscontrando quattro irregolarità. I controlli sono stati effettuati in un momento in cui i prezzi dell’energia restano soggetti a variazioni, con le tensioni internazionali che continuano a influenzare il mercato dei carburanti. Nessun dettaglio su eventuali sanzioni o azioni successive è stato comunicato.