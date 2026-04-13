Caro carburante controlli serrati a Firenze | quattro irregolarità ai distributori
A Firenze, le autorità hanno effettuato controlli approfonditi presso alcuni distributori di carburante, riscontrando quattro irregolarità. I controlli sono stati effettuati in un momento in cui i prezzi dell’energia restano soggetti a variazioni, con le tensioni internazionali che continuano a influenzare il mercato dei carburanti. Nessun dettaglio su eventuali sanzioni o azioni successive è stato comunicato.
Prezzi dell’energia instabili e tensioni internazionali continuano a riflettersi sul costo dei carburanti. La Guardia di Finanza di Firenze ha quindi intensificato i controlli sulla rete di distribuzione, con un piano straordinario di interventi mirato a prevenire speculazioni e a intercettare.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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Frosinone. Controlli serrati sui distributori di carburante da parte della GdF. Scoperte 27 irregolarità e sequestrata una pompa di gasolioIl bilancio dell’attività ispettiva condotta dai finanzieri del Gruppo di Frosinone è significativo.