Concertone Primo Maggio Roma 2026 | tornano i Litfiba storici sul palco di San Giovanni

Il Concertone del Primo Maggio 2026 a Roma si svolgerà a Piazza San Giovanni, dove torneranno ad esibirsi i Litfiba, band storica del rock italiano. L’evento, previsto per il primo maggio, vedrà anche altri artisti e gruppi musicali salire sul palco. La manifestazione, che ogni anno attira numerose persone, rappresenta una tradizione consolidata per la celebrazione dei lavoratori. La sicurezza e le misure di gestione della folla sono state pianificate dagli organizzatori.

Il Concertone del Primo Maggio 2026 a Roma si prepara a riaccendere i riflettori su Piazza San Giovanni, confermandosi ancora una volta come uno degli appuntamenti musicali più attesi e partecipati dell’anno: un evento simbolo, in grado di unire musica e temi sociali, che ogni anno richiama migliaia di persone e che sul palco, tra gli artisti protagonisti, ha già visto l’annuncio del ritorno dei Litfiba nella loro formazione storica. Una reunion che promette di catalizzare l’attenzione del pubblico e degli appassionati di rock italiano. Il ritorno dei Litfiba storici per celebrare “17 Re” al Concertone del Primo Maggio 2026 a Roma. L’edizione 2026 del Concertone del Primo Maggio a Roma ha visto confermati i primi nomi: i Litfiba nella formazione originale degli anni ’80, con Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo.🔗 Leggi su Funweek.it

Primo Maggio, per la prima volta i Litfiba al Concertone(Adnkronos) – Si accendono i riflettori sul Concerto del Primo Maggio di Roma, e cominciano ad arrivare i nomi degli artisti che calcheranno il palco...