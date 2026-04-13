Compatta e brillante Twingo E-Tech Electric ha un’autonomia urbana fino a 263 km

La Twingo E-Tech Electric si presenta come un’auto compatta con una lunghezza di circa 3,79 metri e una larghezza di 1,95 metri, inclusi i retrovisori. Dotata di un motore e di una batteria, garantisce un’autonomia di circa 263 km in ambito urbano. La vettura si rivolge principalmente a chi cerca un mezzo leggero e maneggevole per gli spostamenti quotidiani in città.

Un motore, una batteria e fino a 263 chilometri di autonomia. Sviluppata per l’ambiente urbano con proporzioni compatte (3,79 metri di lunghezza e 1,95 di larghezza, retrovisori esterni inclusi), leggera nel peso (1.200 kg a vuoto) e maneggevole (meno di 9,9 metri di diametro di sterzata), la Twingo E-Tech Electric monta un motore da 80 Cv con 175 Nm di coppia che vale un’accelerazione inferiore ai 4” per passare da 0 a 50 all’ora (tre volte tanto per arrivare a 100). In caso di impiego medio in città (meno di 40 chilometri al giorno), la percorrenza dichiarata copre le esigenze di un’intera settimana grazie anche all’ aerodinamica ottimizzata che riduce i consumi (12.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Compatta e brillante, Twingo E-Tech Electric ha un’autonomia urbana fino a 263 km Renault Twingo torna: 263 km di autonomia elettricaLa Renault sta per riportare sul mercato la Twingo, un modello storico che fa il suo ritorno nel segmento delle utilitarie completamente elettriche. Leggi anche: Twingo E-Tech Electric, la tradizione Renault rivive in forme compatte e giocose Renault Twingo E-Tech electric | Wat krijg je voor minder dan € 20.000