Come complicarsi la vita il Latina non dipende più da se stesso

Il Latina ha deciso di utilizzare il bonus per la salvezza diretta, ma questa scelta ha reso più difficile il suo percorso. La squadra si trova ora in una posizione complicata, con il rischio di dover disputare i play out. La situazione si è evoluta in modo inaspettato, lasciando i tifosi e gli addetti ai lavori a riflettere sulle decisioni prese finora.

Il Latina si è esageratamente complicato la vita, gettando il bonus per la salvezza diretta e rischiando di finire ai play out. La forza del Casarano è relativa, la prima parte di gara ha registrato il predominio territoriale del Latina, che ancora una volta non si è tramutato in gol, vuoi per la.🔗 Leggi su Latinatoday.it

"Cerco la mia storia", così il piccolo protagonista cerca sé stesso e il senso della vitaIl protagonista del libro, rivolgendosi direttamente al lettore, dice di aver perso la sua storia, di non sapere dove sia finita e soprattutto...

La vita come una scacchiera, il rapporto del pedone con se stesso: la mostra di Gioia CaliendoTempo di lettura: 2 minutiSe la vita fosse una scacchiera saremmo pedine o re e regina? E l’obiettivo del vivere è fare scacco matto alla società o...