Al Coachella Valley Music and Arts Festival del 2026, lo stile si presenta con una forte predilezione per minigonne, micro shorts e tessuti trasparenti. Le tendenze della moda si combinano con l’atmosfera del deserto, creando un look che richiama sia la nostalgia degli anni 2000 che le influenze boho. L’attenzione ai dettagli si manifesta in ogni elemento dell’abbigliamento, contribuendo a un’atmosfera visivamente curata e distintiva.

Se pensavi che il Coachella style fosse già stato detto tutto, ripensaci: al Coachella Valley Music and Arts Festival 2026 la moda alza il livello e lo fa con un’estetica super curata, che mescola nostalgia Y2K, boho desert vibes e un’attenzione quasi ossessiva ai dettagli. Non è più solo “outfit da festival”, è proprio styling pensato, costruito, fotografato. It’s all about Coachella: le inspo che ci porteremo dal festival sono minigonne e micro shorts. Le protagoniste assolute sono le miniskirt e i micro shorts —più corti, più fitted, spesso in denim pulito, pelle morbida o tessuti stretch che seguono il corpo. Accanto a loro, una versione più relaxed con bermuda baggy e jorts, sempre abbinati a baby tee o top minimalissimi, quasi invisibili.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Coachella 2026: minigonne, micro shorts e sheer vibes dominano il desert style (e a noi piace)

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