Un ciclone chiamato Vaianu ha raggiunto la penisola di Maketu, nella parte settentrionale della Nuova Zelanda, portando raffiche di vento oltre i 130 kmh. Le condizioni meteo hanno causato evacuazioni in alcune zone dell’Isola del Nord e interruzioni nell’erogazione dell’energia elettrica, portando blackout diffusi. Le autorità stanno monitorando la situazione e hanno emesso avvisi di emergenza per le aree interessate.

Il ciclone Vaianu ha toccato terra nella penisola di Maketu, colpendo l’Isola del Nord della Nuova Zelanda con raffiche di vento che hanno superato i 130 kmh. Il fenomeno meteorologico ha causato inondazioni, interruzioni dell’energia elettrica e la necessità di evacuare centinaia di persone, portando le autorità a dichiarare lo stato di emergenza in diverse zone. La situazione sul campo è stata immediatamente caratterizzata da una forte intensità degli elementi naturali. Secondo quanto rilevato dal servizio meteorologico nazionale MetService, la città di Whangarei ha registrato precipitazioni totali superiori ai 100 mm nell’arco di 24 ore, mentre il mare si è sollevato con onde che hanno raggiunto altezze oltre i 6 metri.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ciclone Vaianu devasta la Nuova Zelanda: evacuazioni e blackout

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