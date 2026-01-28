Living Divani dona dodici poltroncine al reparto di oncologia del Sant’Anna

Living Divani ha consegnato dodici poltroncine imbottite al reparto di oncologia dell’Ospedale Sant’Anna. Un gesto semplice, ma che punta a migliorare la permanenza di pazienti e familiari in un momento difficile. La donazione è avvenuta questa mattina, con l’obiettivo di offrire un po’ di conforto e di attenzione a chi affronta la malattia.

Un gesto concreto di vicinanza e attenzione al benessere di pazienti e familiari. Living Divani ha donato dodici poltroncine imbottite al reparto di Oncologia dell’Ospedale Sant’Anna. Si tratta di sedute confortevoli, colorate e di design, pensate per coniugare ergonomia, eleganza e qualità dei materiali, contribuendo a rendere più accoglienti gli spazi di cura. Alla consegna, avvenuta nel pomeriggio, erano presenti Renata Pozzoli e Luigi Bestetti, fondatori dello storico marchio brianzolo. “Fare una donazione - osserva la signora Pozzoli - è un gesto per gli altri che porta tanto bene”. L’azienda, nata nel 1969 e specializzata in imbottiti dallo stile sofisticato, è associata a Confindustria Como, rappresentata per l’occasione dal direttore Antonello Regazzoni.🔗 Leggi su Quicomo.it

