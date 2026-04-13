Chiusi 12 distributori di benzina in quattro mesi nella Tuscia l' ultimo a Viterbo

Negli ultimi quattro mesi sono stati chiusi dodici distributori di carburante nella regione della Tuscia. L’ultimo caso riguarda un impianto situato a Viterbo, dove nelle scorse ore le autorità hanno eseguito un’ordinanza di chiusura definitiva. L’intervento è stato condotto dai militari della Guardia di finanza insieme ai funzionari dell’Agenzia delle dogane e monopoli. La chiusura di questi punti vendita si inserisce in un’azione di controllo e verifica delle norme vigenti.

Chiusi dodici distributori di carburante nella Tuscia negli ultimi quattro mesi. L'ultimo a Viterbo dove, nelle scorse ore, i militari della Guardia di finanza con i funzionari dell'Agenzia delle dogane e monopoli, hanno reso esecutiva l'ordinanza di chiusura.Si tratta dell'ennesimo intervento.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Due distributori di benzina chiusi a Viterbo | FOTOGuardia di finanza e Agenzia dogane e monopoli hanno apposto i sigilli dopo la revoca delle licenze in seguito alle interdittive antimafia Chiusi due... I gialli di Roma: uccisi e chiusi nei sacchi della spazzatura per una bugia e un segreto (prima parte) - facebook.com facebook