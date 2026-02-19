Due distributori di benzina chiusi a Viterbo | FOTO

A Viterbo, due distributori di benzina sono stati chiusi ieri, in seguito a un'operazione congiunta tra Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane. La causa è stata una serie di irregolarità riscontrate nelle licenze e nelle pratiche amministrative degli impianti. Le autorità hanno eseguito un'ordinanza comunale che ha portato alla sospensione delle attività e al ritiro delle licenze. I distributori interessati si trovano nel centro cittadino e nelle zone periferiche. La decisione riguarda anche il sequestro di alcune attrezzature e scorte di carburante.

Guardia di finanza e Agenzia dogane e monopoli hanno apposto i sigilli dopo la revoca delle licenze in seguito alle interdittive antimafia Chiusi due distributori di benzina a Viterbo. Guardia di finanza e Agenzia delle dogane e monopoli ha dato attuazione all'ordinanza del Comune con cui è stata disposta la chiusura e il ritiro della licenza d'esercizio di due impianti di distribuzione stradale per autotrazione operanti in città. I sigilli sono stati apposti nella mattina del 19 febbraio, all'esito dell'iter amministrativo. L'ordinanza nasce dalle interdittive antimafia emesse dalla prefettura di Milano, successivamente trasmesse al Comune di Viterbo per i provvedimenti di propria competenza attuati circa due settimane fa.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

