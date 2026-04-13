Charlotte Casiraghi evita l’incidente e fa sparire il fidanzato Charlene di Monaco gelida

Durante un evento sportivo, mentre in campo si affrontavano Sinner e Alcaraz, le attenzioni si sono concentrate sulle figure presenti sugli spalti. Charlotte Casiraghi è riuscita a evitare un incidente e ha fatto allontanare il suo fidanzato, mentre Charlene di Monaco è apparsa con un atteggiamento freddo. Le due sono state al centro dell’attenzione dei presenti, lasciando più spazio alle loro interpretazioni che ai momenti sportivi in corso.

In campo c’erano Sinner e Alcaraz, ma sugli spalti protagoniste sono state Charlene di Monaco e Charlotte Casiraghi. La moglie di Alberto, con un elegante tailleur bianco, sembrava essersi scomodata per assistere alla finale degli ATP di Montecarlo. Mentre la figlia di Carolina di Monaco ha opportunamente fatto sparire il fidanzato Nicolas Mathieu per non farlo incontrare con la sua famiglia. Ma procediamo con ordine. Charlotte Casiraghi senza il fidanzato Nicolas Mathieu. Charlotte Casiraghi ha avuto una settimana impegnativa nel Principato. Infatti, era da tempo che non la si vedeva in pubblico con questa frequenza. La figlia di Carolina di Monaco ha presentato mercoledì 8 aprile il suo libro La Fêlure alla Médiathèque Caroline, che porta il nome di sua madre, con look casual chic.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Charlotte Casiraghi evita l’incidente e fa sparire il fidanzato. Charlene di Monaco gelida Charlotte Casiraghi in copertina, bellissima come sua madre Carolina di MonacoCharlotte Casiraghi ha conquistato la copertina di febbraio di una delle riveste di moda più patinate d’Europa. Charlotte Casiraghi ufficializza la storia con Nicolas Mathieu ma Carolina di Monaco non c’èCharlotte Casiraghi ha ufficializzato dopo due anni la sua storia d’amore con lo scrittore Nicolas Mathieu, portandolo con sé nel Principato di...