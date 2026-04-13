Cesare Bussi morto il chitarrista della band con Fabrizio Frizzi

È scomparso Cesare Bussi, musicista di Bassano Romano, all’età di 81 anni. Conosciuto nella scena musicale locale, era riconosciuto come un chitarrista molto apprezzato. Bussi ha dedicato molti anni alla musica e ha avuto un ruolo importante nella vita culturale della zona. La sua presenza è stata costante nel panorama musicale del territorio, lasciando un ricordo duraturo tra colleghi e appassionati.

È morto Cesare Bussi, musicista di Bassano Romano molto conosciuto e apprezzato. Aveva 81 anni. Inseparabile dalla sua chitarra, è stato per anni protagonista della vita musicale locale, lasciando un segno profondo.Tra le esperienze più significative, la partecipazione al gruppo Oceano Rex.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Musica in lutto, è morto lo storico chitarrista della famosa bandIl mondo della musica è in lutto per la morte dello storico chitarrista e figura centrale della band per oltre trent’anni. Addio al maestro Cesare Bussi, Bassano Romano in lutto per il suo chitarrista https://www.tusciaweb.eu/2026/04/addio-al-maestro-cesare-bussi-bassano-romano-in-lutto-per-il-suo-chitarrista/#gsc.tab=0 - facebook.com facebook